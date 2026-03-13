Dolar
44.19
Euro
50.71
Altın
5,106.52
ETH/USDT
2,130.30
BTC/USDT
72,377.00
BIST 100
13,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Eskişehir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Furkan Çetiner  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Eskşsehir

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polis belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçlarından 56 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin bahsi geçen suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Cerrahpaşa) Binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp İstanbulumuzun kültür varlığına eklendi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
HSK, Yargıtaya 8 yeni üye seçti

Benzer haberler

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında gözaltına alındı
Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı

Meta, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık ağına dahil olan 150 binden fazla hesabı kapattı
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet