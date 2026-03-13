Dolar
Gündem

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek, Selen Valente Rasquinho  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi

Ankara/Brüksel

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

NATO: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

Öte yandan, NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
