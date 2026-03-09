Dolar
44.08
Euro
51.01
Altın
5,106.49
ETH/USDT
1,979.20
BTC/USDT
67,399.00
BIST 100
12,489.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" etkinliğinde konuşuyor Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR
logo
Gündem

MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığı bildirildi.

Cankut Taşdan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi

Benzer haberler

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret" 111 yıl sonra aynı rotada

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor

Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekat bölgesindeki görevi sürüyor
MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı

MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet