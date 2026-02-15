Dolar
Gündem

Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi" paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında hayata geçirileceğini bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi" paylaşımı

Ankara

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, insanların artık 8 saniyeden fazla odaklanamadığını belirtti.

Bu sürekli uyarılma halinin çocuklara daha çok zarar verdiğinin altını çizen Göktaş, "Tam da bu yüzden dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi biz de çocuklarımızı korumaya yönelik sosyal medya düzenlememizi çok yakında hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

Söz konusu videonun daha dikkatli izlenmesi için oyun hamuruyla oynaması gerektiğini vurgulayan Göktaş, artık sosyal medyada videoların izlenmesi için sadece konuşmanın yeterli olmadığını, farklı hareketler de sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki... Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz."

