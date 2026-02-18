Dolar
43.75
Euro
51.82
Altın
4,914.02
ETH/USDT
1,983.20
BTC/USDT
67,503.00
BIST 100
14,479.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Valiler Buluşması" Programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Gençler Bakanlığında" programında konuşuyor
logo
Dünya

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna ve İran'a ilişkin müzakereler ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

Zuhal Demirci  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını yineledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki lider, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış sağlamak için devam eden müzakereleri ele aldı.

Görüşmede, Gazze'ye de değinen Başbakan Starmer, bölgedeki mevcut durumu ve insani yardımın daha fazla erişiminin sağlanmasının önemini değerlendirdi.

Starmer, ABD öncülüğündeki barış planının hayata geçirilmesi için devam eden çalışmalara desteğini vurguladı.

İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kalındı

Starmer ve Trump, görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda devam eden ABD-İran görüşmelerini ele alan liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Liderler, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ve ortaklar arasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları yapılıyor
Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 81 ilde 151 noktada iftar programı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

"Buradan Gitmiyoruz" Filistinli gazetecilerin direniş öyküsünü izleyiciyle buluşturacak

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlandı
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de yapılan ikinci günündeki görüşmeler sona erdi
Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı etkisiz hale getirdik

Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı etkisiz hale getirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet