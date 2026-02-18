Dolar
Gündem

Büyükçekmece'de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı

Büyükçekmece'de, İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

İbrahim Halil Aktürk, Gökçe Karaköse  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Büyükçekmece'de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptı

İstanbul

D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyreden İETT otobüsü bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi etrafında dönerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, otobüsün bariyerlere çarpması ve kendi etrafında döndükten sonra durması, bu sırada da aynı istikamette otobüsün arkasından seyreden araçların bulunması yer alıyor.


