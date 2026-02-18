Dolar
Dünya

Trump'ın "İran'a karşı haftalarca sürebilecek büyük bir saldırıya yakınlaştığı" iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Bekir Aydoğan  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Trump'ın "İran'a karşı haftalarca sürebilecek büyük bir saldırıya yakınlaştığı" iddiası Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.

"ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.

Haberde, "150'den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, 2 İsrailli yetkiliye dayandırılarak, İsrail hükümetinin, İran’da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu, "günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı" öne sürüldü.

Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington’un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump’ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.

