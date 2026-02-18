Dolar
Gündem

YÖK himayesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi 1 yaşında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde geçen yıl kurulan ve üniversitelerde üretilen bilimin toplumla buluşmasını amaçlayan Bilim İletişimi Ofisi birinci yılını doldurdu.

Buğrahan Ayhan  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
YÖK himayesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi 1 yaşında

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelerde üretilen bilginin toplumla daha güçlü bağ kurmasını sağlamak, bilim insanlarının çalışmalarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak, bilimsel üretimi iletişim yoluyla teşvik etmek ve özellikle genç kuşaklara ilham vermek amacıyla 17 Şubat 2025'te kurulan Bilim İletişimi Ofisi'nin, amacı doğrultusunda bir yıl boyunca üniversitelerin düzenlediği "Bilim Kafe" etkinlikleriyle akademisyenleri doğrudan toplumla buluşturduğu belirtildi.

Üniversitelerdeki Bilim İletişim Ofisleri aracılığıyla bir yılda düzenlenen 1200 Bilim Kafe etkinliğiyle bilimin, köylerden şehir merkezlerine, tarlalardan tarihi mekanlara taşındığı, bilimin yüzbinlerce vatandaşla buluşturulduğu kaydedildi.

Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmaların en dikkat çekici adımının 27-28 Haziran 2025'te 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliklerinin olduğunun altı çizilen açıklamada, 150'yi aşkın üniversitenin katılımıyla düzenlenen organizasyonun dünyanın en geniş kapsamlı bilim-toplum buluşması olarak tarihe geçtiği vurgulandı. Bu iki günde akademisyenlerin bilimi kürsüler yerine hayatın içinden anlattığı, köy kahvelerinde tarım, tarlalarda toprak sağlığı, madenlerde iş güvenliği, vapurlarda çevre bilinci, huzurevlerinde sağlıklı yaşlanmanın konuşulduğu, bilimin her yerde ilk kez bu kadar doğrudan, sade ve erişilebilir olduğu aktarıldı.

Vatandaşlar memnuniyetle karşıladı

Açıklamada, bilim insanlarının vatandaşların bizzat ayağına giderek onların sorunlarını yerinde dinlemesinin ve çözüm önerileri sunmasının büyük memnuniyetle karşılandığı, bilginin üniversite sınırlarını aşıp kendilerine ulaşmasından duydukları mutluluğu vurguladıkları aktarıldı.

Üniversite hocaları da Bilim Kafe buluşmalarının, kendilerine yeni bir misyon eklediğini ifade ettiği kaydedilen açıklamada, ürettikleri bilgiyi vatandaşlarla paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdikleri belirtildi.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndan Van Gölü kıyısına, Harput Kalesi'nden İshak Paşa Sarayı'na, Hunat Hatun Külliyesi'nden Kuğulu Park'a kadar ülkenin dört bir yanında bilimin toplumun doğal buluşma alanlarında hayat bulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Bilim Kafe etkinliklerinin üniversitelerin ürettiği bilgiyi toplumla paylaşmayı sorumluluk kabul eden, sahaya inen ve halkla doğrudan temas kuran kurumlar olduğunu güçlü biçimde ortaya koyduğu vurgulandı.

Bilim İletişim Ofisi'nin yeni çalışması "Bilim Vatan" projesinin de ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

"Bilimi toplumla buluşturmak toplumun güçlenmesi açısından vazgeçilmez bir adımdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilim ve toplum buluşmalarının, bilginin toplumla doğrudan temas kurduğu, üniversite ile vatandaş arasında güçlü bir köprü oluşturan son derece kıymetli platformlar olduğunu ifade etti.

Bilimin, dört duvar arasına sığmayacak kadar hayati bir değer olduğunu belirten Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitelerimizde üretilen bilginin kampüs sınırlarını aşarak vatandaşlarımızla buluşması, hem akademik çalışmaların toplumsal karşılığını güçlendirmekte hem de üniversitelerimizin görünürlüğünü artırmaktadır. Bilim toplum buluşmaları sayesinde üniversitelerimiz, bulundukları bölgenin sorunlarını yerinde gözlemleme, vatandaşlarımızı doğrudan dinleme imkanı bulmaktadır. Bu etkileşim, bilgiyi paylaşmanın ötesinde ortak akılla çözüm üretmeyi de güçlendirmektedir. Üniversitelerimiz artık yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil aynı zamanda bölgelerinin kalkınmasına yön veren, sorunlara bilimsel çözümler üreten ve toplumsal dönüşüme katkı sunan öncü kurumlardır. Bilimi toplumla buluşturmak hem akademinin hem de toplumun güçlenmesi açısından vazgeçilmez bir adımdır."

YÖK himayesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi 1 yaşında
