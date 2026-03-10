Dolar
Eğitim

YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu süresince mevzuatın öngördüğü şartlar çerçevesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama:

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"28 Şubat 2026 tarihinde İran'da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar Kurulumuzca yapılmaktadır."

