Dolar
43.97
Euro
51.13
Altın
5,309.50
ETH/USDT
1,956.00
BTC/USDT
67,220.00
BIST 100
13,338.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Sağlık

Türkiye'den 35 sağlık kurumu "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesine girdi

Uluslararası yayın organı Newsweek ve Alman istatistik firması Statista tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesinde Türkiye'den 35 sağlık kurumu yer aldı.

Şeyma Güven  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Türkiye'den 35 sağlık kurumu "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesine girdi

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32 ülkeden 2 bin 530 hastanenin sıralandığı listede üniversite hastaneleri üst sıralarda yer buldu.

Koç Üniversitesi Hastanesi 213, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234. olarak ilk 250'ye girmeyi başaran iki üniversite hastanesi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'den 35 sağlık kurumunun girdiği listedeki üniversite hastaneleri şöyle:

"Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi, Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi."

Çok sayıda gösterge dikkate alındı

Hastanelerin belirlenmesinde 2 bin 530 sağlık kuruluşunun performansı analiz edildi.

Değerlendirme süreci dört temel veri kaynağı esas alınarak gerçekleştirildi. İlk olarak farklı ülkelerdeki kamu kaynaklarından derlenen hastane kalite ölçütleri incelenip, tedavi kalitesi, hijyen standartları ve doktor ya da hemşire başına düşen hasta sayısı gibi göstergeler dikkate alındı.

Newsweek ve Statista tarafından 32 ülkeden on binlerce sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirildi. Katılımcılardan, kendi çalıştıkları kurumlar hariç olmak üzere hem kendi ülkelerindeki hem de diğer ülkelerdeki hastaneleri önermeleri istendi.

Hasta deneyimi, taburculuk sonrası yapılan ve kamuya açık sonuçları bulunan hasta memnuniyeti anketleri puanlama modeline dahil edildi. Genel memnuniyet, hastaneyi tavsiye etme ve tıbbi bakımdan memnuniyet gibi kriterlerin analizi yapıldı.

Son olarak, 2025 sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri) uygulamalarına ilişkin anket gerçekleştirildi ve elde edilen veriler değerlendirmeye alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi
KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi
48 binden fazla canlı türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini eve yerleştirdiği kamerayla izleyen sanığın cezasını onadı

Benzer haberler

Türkiye'den 35 sağlık kurumu "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesine girdi

Türkiye'den 35 sağlık kurumu "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesine girdi

YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme

Türk yükseköğretiminin vizyonunu değiştiren "Hocabey"in vefatının üzerinden 16 yıl geçti

YÖK himayesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi 1 yaşında

YÖK himayesinde kurulan Bilim İletişim Ofisi 1 yaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet