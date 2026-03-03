Dolar
43.96
Euro
51.14
Altın
5,309.91
ETH/USDT
1,956.00
BTC/USDT
67,362.00
BIST 100
13,343.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da şubat ayı dış ticaret verilerini açıklıyor
logo
Gündem

Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişiyi tespit ederek hileli boşanan bu kişilerin aylıklarını kesti.

Özcan Yıldırım  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Ankara

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini, sayısı 3 bine yakın denetmenlerce yürütmeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hileli boşanmalara karşı 3 bin 936 denetim yapıldı

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirleyen Kurum, hileli boşanmalara karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024'te, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

SGK, eşinden hileli şekilde boşananlar hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye öğrenime gelen Filistinli öğrenciler, ülkelerindeki ramazan atmosferini anlattı
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi
KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi
48 binden fazla canlı türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini eve yerleştirdiği kamerayla izleyen sanığın cezasını onadı

Benzer haberler

Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi

KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama

İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza

İstanbul'da dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca ceza

Ticaret Bakanlığı yılbaşından beri 48 bin firma ve 5,7 milyon ürün denetledi

Ticaret Bakanlığı yılbaşından beri 48 bin firma ve 5,7 milyon ürün denetledi
Gönüllü kadınlar, ramazan öncesi camileri titizlikle temizliyor

Gönüllü kadınlar, ramazan öncesi camileri titizlikle temizliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet