Gündem

KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için "katlama zorunluluğu", "ölçü standardı", "yoğun saat kısıtlaması", "denetimlerin artırılması" ve "yaptırımların netleştirilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Abdullah Sarica  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi

Ankara

İstanbul'da yaşayan bir kişi, elektrikli skuterlerin, Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray'a alınmasını KDK'ye taşıdı.

Katlanmamış sivri uçlu ve ağır elektrikli skuterlerin, yaşlı, hamile ve çocuklar dahil tüm yolcuların hareket alanını kısıtladığını belirten vatandaş, ani frenlerde skuterlerin yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Kullanıcıların skuterlerini istasyonlarda ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olduğunu kaydeden vatandaş, Marmaray'a katlanmamış ve büyük boy elektrikli skuterlerin alınmamasını istedi.

Mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendiren KDK, elektrikli skuter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.

KDK, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne "katlama zorunluluğu", "ölçü standardı", "yoğun saat kısıtlaması", "denetimlerin artırılması" ve "yaptırımların netleştirilmesi" yönünde tavsiyede bulundu.

