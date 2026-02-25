Dolar
logo
Gündem, Ramazan 2026

Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu bildirdi.

Serhat Tutak  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."

