Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze’de İsrail saldırılarının bıraktığı yıkıma rağmen ramazanın heyecanı devam ediyor

Yıkılmış evlerin yerini alan çadırlar, beton yığınlarının arasında Filistinlilerin hayat mücadelesini gözler önüne sererken, iftar heyecanıyla ailelerinin yanına dönen Filistinliler, Gazze’de hayatın tüm zorluklara rağmen sürdüğünü gösteriyor.

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Gazze

Ramazan ayının yedinci gününde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü soykırım ve ablukadan geriye kalan yıkımın ortasındaki çadırlarda Filistinlilerin yaşamı görüntülendi.

Yıkıntılar arasında kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, iftar saatinin yaklaşmasıyla ailelerine yiyecek götürdü.

Yıkılmış evlerin yerini alan çadırlar, beton yığınlarının arasında Filistinlilerin hayat mücadelesini gözler önüne sererken, iftar heyecanıyla ailelerinin yanına dönen Filistinliler, Gazze’de hayatın tüm zorluklara rağmen sürdüğünü gösteriyor.

Gazze’de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun 1,9 milyonu yerinden edilmiş durumda. Çoğu kişi, temel yaşam koşullarından yoksun çadırlarda veya kalabalık sığınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Altyapının büyük bölümünün tahrip edilmesi, temiz suya erişimden elektrik teminine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılara yol açıyor.


İsrail'in Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı zarar gördü.

