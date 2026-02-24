Dolar
Yaşam

Şeyh Edebali Külliyesi'nin ramazan ayı bakımı yükümlülerce yapılıyor

Bilecik'te, denetimli serbestlik altında bulunan 13 yükümlü, ramazan nedeniyle Şeyh Edebali Külliyesi'nde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Şeyh Edebali Külliyesi'nin ramazan ayı bakımı yükümlülerce yapılıyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması ve ramazan ayı dolayısıyla Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda kentte denetimli serbestlik altında bulunan 13 yükümlü, Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki tarihi Orhangazi Camisi ile Şeyh Edebali Türbesi'nde temizlik yapıyor. Yükümlüler ayrıca, külliyede çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, AA muhabirine, ildeki diğer 30 yükümlü tarafından, kent merkezindeki Dedeoğlu ile Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal, Yeşil ve Ulu camilerinde de temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Yakın zamanda Söğüt ilçesindeki Dursun Fakih Türbesi'nde de aynı faaliyetlerin gerçekleştirileceğini anlatan Çolak, "Yükümlü arkadaşlarımız, bu görevlerini manevi anlamda büyük bir haz ve tatmin duygusuyla yerine getiriyorlar. Yükümlülerimiz, haftada 5 gün 4 saat çalışarak, denetimli serbestlik altında bulundukları sürenin 3'te 1'i kadar kamu hizmeti yapıyorlar." ifadesini kullandı.

"Topluma faydalı bireyler olma fırsatı yakalıyorlar"

Çolak, yükümlülerin bu hizmetlerini il genelindeki 56 kamu kurumunda yerine getirdiklerini dile getirdi.

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü anımsatan Çolak, şunları kaydetti:

"Biz de Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, 'Topluma güven, bireye umut' sloganıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yükümlülerin de gönülden isteyerek külliyedeki çalışmaların içinde yer almaları bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu şekilde, topluma faydalı bireyler olma fırsatı yakalıyorlar."

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt da kurum olarak, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması dolayısıyla kentte çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğüyle de işbirliği içine girdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bilecik'te en fazla ziyaret edilen yerlerden biri de Şeyh Edebali Külliyesi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğimiz kapsamında, külliyemizde yükümlü arkadaşlarımızla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yükümlü kardeşlerimizin emeğiyle, bu manevi ortamda yaptıkları çalışmalarla ziyaretçilerimizin memnun kalacaklarını düşünüyoruz."

