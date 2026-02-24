Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Şeyma Güven  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
