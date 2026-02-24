Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışların, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.