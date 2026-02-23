İDDEF, ramazanda kurduğu iftar sofralarıyla Gazzelilere moral oluyor
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'de yıkıntıların arasında kurduğu iftar sofraları, düzenlediği etkinlikler ve ikramlarla ramazan ayının bereketi ile heyecanını bölgede yeniden yaşatmaya çalışıyor.
İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF ekipleri, ramazan çalışmaları kapsamında Gazze'de yüzlerce kişilik iftar organizasyonları düzenliyor.
Moloz yığınlarının arasında kurulan sofralarda sıcak yemekler ikram edilirken, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ve ilahi grubu eşliğinde gerçekleştirilen programlarla ramazanın heyecanı yeniden hissediliyor.
Yıkımın ortasında kurulan sofralar, yemek organizasyonu olmasının yanı sıra aynı zamanda birlik, dayanışma ve moral kaynağı haline geliyor.
İDDEF ekipleri, soykırım ve saldırıların ağır yükünü çocuklara bir an olsun unutturarak onların yüzünde tebessüm oluşturmayı hedefliyor.
Federasyon, 2026 yılı ramazan çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla sürdürüyor.
Gazze başta olmak üzere 56 ülkede 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.
Hayırseverler, Gazze'deki mağdur ailelere destek olmak için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "FAST/EFT/havale" yoluyla, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da "0212 621 00 65" numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak bağışta bulunabilir.
Ayrıca "Sofranı Paylaş" projesi kapsamında ister bireysel ister aile ve arkadaşlarıyla iftar verilebiliyor.
"GAZZE" yazıp 7230'a kısa mesaj gönderilerek, kampanyaya 50 lira destek sağlanabiliyor.