Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Gündem

Karadeniz ve Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Abdullah Özkul  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Karadeniz ve Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (İnebolu-Sinop) rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtına öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım
Karadeniz ve Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor

