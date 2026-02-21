Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.