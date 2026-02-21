Dolar
Gündem

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı

Türk Kızılayın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi ve 175 bin gıda kolisinin bulunduğu "21. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Dilhan Türker Yıldız  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan ve Mersin Limanı'ndan yola çıkan 21. İyilik Gemisi, Mısır'ın kuzeydoğusunda bulunan El Ariş Limanı'na ulaştı.

Yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi taşıyan gemide, 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere gıda, hijyen, giyim, barınma, su ve temel yaşam malzemeleri yer alıyor. Sevkiyatın önemli bir bölümü, Kalyon Vakfı ile işbirliği içinde yürütülen "Filistin'e Nefes Kampanyası" kapsamında sağlandı.

El Ariş Limanı'nda karşılanan insani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilecek.

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana İyilik Gemileri aracılığıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı sürdürürken, kamu, özel sektör işbirlikleriyle insani dayanışma ağını güçlendirmeye devam ediyor.

