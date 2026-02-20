Dolar
43.84
Euro
51.59
Altın
5,024.87
ETH/USDT
1,949.50
BTC/USDT
67,699.00
BIST 100
13,752.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde iki tırın çarpışması sonucu yol tek yönlü trafiğe kapatıldı
logo
Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de ramazan boyunca her gün 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar paketlerinin ilkini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Fatma Nur Candan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Ankara

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ramazan boyunca her gün 10 bin adedi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin adedi de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan gıda desteği, ramazan boyunca kesintisiz şekilde sürdürülecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda VGM, her gün 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar paketlerinin ilkini 18 Şubat itibarıyla ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı ve Deyr El Balah'ta kurulan yemek pişirme merkezlerinde hazırlanan iftar paketleri, bölgedeki sivillere düzenli ulaştırılırken üretim ve sevkiyat planlaması da sahada aralıksız devam edecek.

Gazzeli sivillerin yanında olmak ve maruz kaldıkları şiddetin etkilerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında VGM tarafından ramazan süresince toplam 290 bin iftar paketinin ulaştırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Buca Belediyesinde memurlar, 7 aydır ödenmeyen alacakları için basın açıklaması yaptı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler, elektrik ve suyun olmadığı çadırlarda ramazanı geçiriyor

Ateşkesi ihlal eden İsrail, ramazan ayında da Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor

Arjantin, Gazze'ye barış gücü göndermeyi teklif etti

Arjantin, Gazze'ye barış gücü göndermeyi teklif etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
Yunanistan'da bazı askerler, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini açıkladı

Yunanistan'da bazı askerler, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet