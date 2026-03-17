Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 249'a ulaştı.

Mehmet Nuri Uçar  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İstanbul

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 20 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişinin öldürüldüğü, 1799 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 249'a, yaralı sayısının da 171 bin 898'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef aldığı saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına bağlı El-Mevasi Sahra Hastanesi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları 30 Mart'a kadar sürecek
Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor
Özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun annesi köy köy gezerek oğlunu aramış
Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Malezya Başbakanı Enver'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki

Malezya Başbakanı Enver'den İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimlerinde sirenler çaldı

İspanyol aktör ve aktrisler "Savaşa hayır" ve "Özgür Filistin" mesajlarında birleşti

İspanyol aktör ve aktrisler "Savaşa hayır" ve "Özgür Filistin" mesajlarında birleşti
İsrail, karadan işgal için Lübnan'ın güneyine yeni tümen sevk etti

İsrail, karadan işgal için Lübnan'ın güneyine yeni tümen sevk etti
Lübnan'ın güneyindeki Arkub bölgesi, stratejik konumu nedeniyle İsrail saldırılarının hedefinde

Lübnan'ın güneyindeki Arkub bölgesi, stratejik konumu nedeniyle İsrail saldırılarının hedefinde
