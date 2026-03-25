Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
Dünya, Filistin

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri eleştirdi

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri eleştirerek, "Öldürme ve toprak çalma konusunda tam anlamıyla kanunsuz. Hem içeride hem dışarıda." ifadelerini kullandı.

Ayşe İrem Çakır  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri eleştirdi

Ankara

Ruffalo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili haberini paylaştı.

Paylaşımında haberde geçen "Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler ve yerleşimciler, dörtte biri çocuk olmak üzere en az 1100 Filistinli sivili öldürdü. Bu ölümler nedeniyle kimse resmi anlamda suçlanmadı." ifadeleri kullanan Ruffalo, "Öldürme ve toprak çalma konusunda tam anlamıyla kanunsuz. Hem içeride hem dışarıda." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin makamlarının verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi, 7 Filistinliyi öldürdü.

Axios: Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti

Axios: Trump, Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD ile müzakere yok

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri eleştirdi

Fed, 2025'te 18,7 milyar dolarlık zarar açıkladı

Fed, 2025'te 18,7 milyar dolarlık zarar açıkladı
ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak

ABD Başkanı Trump, ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs'ta yapacak
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İran'a saldırıların uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: İran'a saldırıların uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur
