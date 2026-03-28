Avrupa'da İsrail'in Gazze, İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi
Avrupa’nın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerde, İsrail’in Gazze, İran ve Lübnan’a yönelik saldırıları protesto edildi.
Ankara
İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, Filistin'e destek ve aşırı sağ karşıtı yürüyüşlere katıldı.
Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (PSC) çağrısıyla, Hyde Park yakınlarındaki Exhibition Yolu'nda bir araya gelen göstericiler, Filistin ve İran'a yönelik saldırıları protesto etti.
Göstericiler, Filistin, İran ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "İran'ı bombalamaya son verin", "Özgür Filistin", "Gazze yalnız değil", "Epstein'in dostları ve savaş suçluları" yazılı pankartlar taşıdı.
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericiler, daha sonra "Together Alliance" adlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın düzenlediği aşırı sağ karşıtı yürüyüşe dahil oldu.
"Sınırlar yok, uluslar yok, sınır dışı etmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, bazı göstericilerin "Bizi bölemezsiniz", "Mülteciler burada hoş karşılanır" ve "Bu dünya herkesin" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.
Yürüyüşe, İngiliz şarkıcı Paloma Faith, Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, İngiliz milletvekilleri Dawn Butler ve Diane Abbott dahil çok sayıda siyasetçi ve aktivist de katıldı.
Gösteriye, 1980'lerdeki faşizm karşıtı kampanyalarla bilinen İngiliz müzik grubu UB40 üyeleri de katılarak destek verdi.
Yürüyüşe, "Extinction Rebellion" (Yok oluş İsyanı) isimli gruptan iklim aktivistlerinin yanı sıra çok sayıda çevreci grup da iştirak etti.
"Aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri"
"Together Alliance" Başkanı Kevin Courtney, yürüyüşün ardından Whitehall'da toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, bunun "aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri" olduğunu belirterek, katılımın yaklaşık 500 bin kişi olduğunu ifade etti.
İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada da artan aşırı sağa karşı "yeter artık" mesajı verilmesi amacıyla ülke genelinde mobilizasyon başlatıldığı, korku yerine umut mesajı verilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Gösteri güzergahında, İran hükümeti karşıtı küçük çaplı bir grubun da İran'ın Şah dönemine ait bayrağının yanı sıra İsrail ve ABD bayrakları taşıdığı görüldü. Grup, İsrail ve ABD lehine sloganlar atarak, Filistin yürüyüşüne katılan göstericileri provoke etmeye çalıştı.
İspanya'nın birçok kentinde savaş karşıtı gösteriler düzenlendi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının birinci ayı olması dolayısıyla başkent Madrid başta olmak üzere İspanya'nın birçok kentinde "savaşa hayır" gösterileri düzenlendi.
Ülke genelindeki gösterilerde, "savaşa hayır" sloganları öne çıksa da Madrid'deki yürüyüşte ağırlığın Filistin'e destek olması dikkati çekti.
Ellerinde Filistin bayraklarıyla kent merkezinde yürüyen İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden İspanyollar, "Katil İsrail", "Özgür Filistin", "Barış" sloganları attı.
Trump karşıtı Amerikalılar da İspanya'da meydana indi
Diğer yandan ABD merkezli "Democrats Abroad" örgütünün çağrısıyla Madrid'de toplanan 100 kadar kişi, ABD Başkan Donald Trump yönetiminin "hem yurt içinde hem de yurt dışında yasa dışı eylemlerine karşı eylem yaptı.
"Zorbalara hayır" sloganı altında Sol Meydanı'nda toplanan eylemciler, "Dünyayı Trump'tan kurtarın", "Faşizme direnin" ve "Çocukların bombalanmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Democrats Abroad'ın Başkanı Maggie Zelonis, basına yaptığı açıklamada, "Demokrasi, ister yurt içinde isterse yurt dışında olsun her zaman savunulmalı. Biz de artık 'yeter' demek için buraya geldik. ABD yönetiminin yasa dışı eylemlerini ve hukuka aykırı güç kullanımını reddettiğimizi söylüyoruz." ifadesini kullandı.
ABD'nin 3 bin farklı noktasındaki gösterilere paralel olarak gerçekleştirilen Madrid'deki eylemin benzerleri, İspanya'nın Barselona, Valensiya ve Sevilya kentlerinde de yapıldı.
Berlin'de Filistin’e destek gösterisi yapıldı
Almanya’nın başkenti Berlin'de Filistin’e destek gösterisi yapıldı.
İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü’nün 50. yılı dolayısıyla Mitte ilçesindeki Potsdamer Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesini, Filistinlilere yönelik saldırılarını ve işlediği soykırımı protesto etti.
Filistin milli marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde "İşgalciler Filistin’den çıksın", “Şehitlere şan ve ebediyet", “Bizim köklerimiz daha derin” ve “Soykırımı durdun” yazan pankart ve dövizler taşındı.
Göstericiler, "Filistin’e özgürlük", "Çocuk katili Netanyahu", “Gazze’ye özgürlük", "Tek çözüm intifada devrimi" şeklinde sloganlar attı.
Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.
Gösterinin düzenlendiği alanda, ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ile sembolik olarak ayakkabı ve oyuncak bebekler konuldu.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.
Yunanistan'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
Yunanistan’ın başkenti Atina'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve sol partilerin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı.
Protestocular, Yunanistan'ın bu saldırıların bir parçası olmaması talebinde bulunarak, Yunanistan'ın yurt dışındaki tüm savunma, silah sistemleriyle firkateyn ve savaş uçaklarının da geri getirilmesini istedi.
Yunanistan'daki ABD ve NATO üslerinin kullanılmaması yönünde sloganlar atan protestocular, "bölge için barış" çağrısında bulundu.
Protestocular, daha sonra ABD'nin bölgedeki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük" sloganları da atıldı.