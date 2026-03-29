Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,003.90
BTC/USDT
66,580.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pentagon'un, İran'da haftalar sürecek kara harekatına hazırlandığı iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

Washington Post (WP) gazetesinin isimleri açıklanmayan, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, bu planla ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk dört haftasına kıyasla çok daha riskli bir aşamaya geçileceğine dikkati çekiyor. Planın, Amerikan birlikleri için önceki döneme kıyasla ciddi tehlikeler barındırabileceği ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında ABD askerlerinin İran'a ait insansız hava araçları (İHA), füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Olası kara harekatının tam ölçekli işgal niteliği taşımayacağını dile getiren yetkililer, saldırıların Özel Harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü yürüteceği nokta operasyonlardan oluşacağını ifade etti.​​​​​​​

Yetkililer, ayrıca İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesinin de değerlendirildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet