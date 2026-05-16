Iğdır'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle sanayi sitesini su bastı Iğdır'da sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri sular altında kalırken; Karakuyu köyünde de sel nedeniyle bazı ev ve araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Kentte etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu.

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

Köydeki köprü ve kanallar sel nedeniyle yıkılırken yollarda da hasar oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken 20 arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışması başlatıldı.

Köyde yaşayan Habibe İleri, "Civcivlerimizle tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Tarım arazileri sular altında kalan Rasim Güneş, selin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü söyledi.

Güneş, "Burada daha önce DSİ'nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, bayağı bir hasarım var." diye konuştu.

Fotoğraf : Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır'da sel nedeniyle sanayi sitesini su bastı

Iğdır'da sağanak sonrasında meydana gelen sel nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri sular altında kaldı.

Kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle birçok bölgede sel ve su taşkınları yaşandı.

Fotoğraf : Hüseyin Yıldız/AA

Merkezdeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin neredeyse tüm sokakları suyla kaplandı.

İş yeri sahipleri dükkanlarına dolan suları temizlerken bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Sel suları nedeniyle hizmet veremeyen birçok iş yeri kapatıldı.