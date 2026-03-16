Dünya

Gazze'de çadırların üzerine çöken duvar 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının üzerine bir duvarın çökmesi sonucu biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Gazze'de çadırların üzerine çöken duvar 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Gazze

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Han Yunus’taki Er-Ribat Külliyesi binasına ait bir duvarın Mevasi bölgesindeki yerinden edilenlerin çadırlarının üzerine yıkıldığı belirtildi. Olayda ölenlerin yanı sıra yaralananların da olduğu kaydedildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları Mevasi'deki duvarın, daha önce İsrail saldırıları nedeniyle oluşan çatlaklar sonucu çöktüğünü aktardı.

Gazze Şeridi’nde 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,9 milyonunu oluşturan yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan evlerinin ardından temel yaşam koşullarından yoksun, yıpranmış çadırlarda zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Ayrıca binlerce Filistinli, güvenli alternatiflerin bulunmaması nedeniyle kısmen ya da tamamen hasar görmüş ve çökme riski taşıyan binalarda yaşamak zorunda kalıyor.

