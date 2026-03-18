Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 253’e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 253’e ulaştı.

Ömer Erdem  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 253'e yükseldi Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4 ölü ve 14 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 677 kişinin öldürüldüğü, 1813 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 253’e, yaralı sayısının da 171 bin 912’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

