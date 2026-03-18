Dünya

Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atıp sorumluluk almalarını beklediğini söyledi.

Hakan Çopur  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor

Washington

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt, "Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

"İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdık"

Öte yandan ABD'li sözcü, düzenledikleri saldırılarda İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdıklarını savunarak, "Bu gemiler, ABD silahlı kuvvetleri sayesinde şu an denizin dibindeler." dedi.

Leavitt ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmesine ilişkin ABD Başkanı Trump'ın tutumunu yineledi ve Tahran'ın "kalıcı olarak nükleer silaha sahip olamayacağını" söyledi.

Trump'ın Çin ziyareti

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın nisan ayı başında yapması planlanan Pekin ziyaretinin bir süre ertelendiğini ve Çin'in bu durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi.

"Tarihi belirleme konusunda çalışıyoruz" diyen Leavitt, Trump'ın ziyaret takvimi netleşince bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Pentagon: USS Gerald R. Ford uçak gemisi, İran'a yönelik saldırılar için Kızıldeniz'de göreve devam ediyor

ABD'li bir savunma yetkilisi, AA muhabirine, Gerald R. Ford uçak gemisinin görev bölgesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yetkili, İran'a yönelik "Destansı Öfke" operasyonu kapsamında bölgeye gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi savaş grubunun Kızıldeniz'de görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

ABD medyasında çıkan ve savaş gemisinin eski görev yerine döneceğine ilişkin haberler konusunda ise yetkili, "Askerlerimizi ve operasyonel güvenliğimizi korumak amacıyla gemilerin gelecekteki hareketleri hakkında spekülasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında ara karar
Şehitlerin eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği Kastamonu Şehitler Müzesi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü
"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması sona erdi

Benzer haberler

ABD yönetimi, Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik yaptırımları esnetti

ABD yönetimi, Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik yaptırımları esnetti

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı hasar gördü

Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor

ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi
ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentileri aştı
ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran'a yönelik saldırılar konusunda sessiz kalması dikkati çekiyor
