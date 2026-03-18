ABD-İsrail saldırısında ölen Laricani ve İranlı denizciler için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran Ulusal Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani ve ABD saldırısında ölen 84 asker için başkent Tahran'da cenaze töreni yapıldı.

Tolga Akbaba  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Tahran

Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda Laricani, Süleymani ve 84 asker için düzenlenen cenaze törenine binlerce İranlı katıldı.

Laricani, Süleymani ve askerlerin naaşlarının getirildiği meydana, ABD-İsrail saldırısında ölen eski lider Ali Hamaney'in yanı sıra Laricani ve Süleymani'nin fotoğrafları asıldı.

Cenaze törenine katılan İranlılar, sık sık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada Tahran'a düzenlenen saldırılarda Laricani ve Süleymani'yi hedef aldığını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra Tahran yönetimi de Laricani ve Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Öte yandan İran Donanması’na ait "IRIS Dena" adlı gemi, Hindistan’da katıldığı bir tatbikattan sonra silahsız halde İran’a dönerken 4 Martta ABD tarafından denizaltı torpido ateşlenerek batırılmıştı.

Bu saldırı sonrası Dena gemisinde bulunan 104 İran askeri hayatını kaybederken 32 asker yaralı olarak kurtulmuş 20 askerin ise cesedine ulaşılamamıştı.

