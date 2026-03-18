ABD yönetimi, Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik yaptırımları esnetti

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li şirketlere Venezuela'nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) ve bağlı kuruluşlarıyla belirli işlemler yapma izni veren yeni bir genel lisans yayımladı.

Dilara Zengin Okay  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Washington

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin, Başkan Donald Trump liderliğinde, Venezuela'nın enerji sektörünü yeniden faaliyete geçirmek ve eski haline getirmek için Venezuela hükümetiyle işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) ABD merkezli kuruluşların PdVSA ve bağlı şirketleriyle birçok türde ticari işlem yapmasına geniş kapsamlı izin veren bir genel lisans yayımladığı bildirildi.

Söz konusu lisansın hem ABD'ye hem de Venezuela'ya fayda sağlayacağına işaret edilen açıklamada, mevcut petrol arzını artırarak küresel enerji piyasasını da destekleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, lisansın ayrıca Venezuela'nın enerji sektörüne yeni yatırımların teşvik edilmesine yardımcı olacağı da kaydedildi.

OFAC tarafından yayımlanan genel lisansa göre, belirli şartlara uyulması kaydıyla 29 Ocak 2025'ten önce ABD'de kurulmuş şirketlerin PdVSA ve PdVSA'nın en az yüzde 50 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıkları ile işlem yapmasına izin verildi.

İşlemlerin ABD yasalarına tabi olması ve uyuşmazlıkların ABD mahkemelerinde çözülmesi şartı getirilirken, yerel vergiler dışındaki ödemelerin ABD Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen özel fon hesaplarına yatırılması ve petrol sevkiyatlarının düzenli olarak raporlanması şartı konuldu.

Öte yandan, Rusya, İran, Kuzey Kore veya Küba merkezli kişi ve kurumlarla yapılan işlemlerin yanı sıra Çin merkezli kişi veya kurumların kontrolündeki yapılarla yürütülen faaliyetlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

