Dolar
44.22
Euro
51.06
Altın
4,861.45
ETH/USDT
2,215.00
BTC/USDT
71,678.00
BIST 100
13,121.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
Dünya

Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçirmeleri halinde "müttefiklerinin harekete geçeceğini" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerine geçirmeleri ve burayı kullanan ülkelere vermeleri halinde "tepkisiz müttefiklerinin hızla harekete geçeceğini" iddia etti.

Emirhan Demir  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

"İran Terör Devleti'nden geriye kalanı bitirdiği" ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü, "burayı kullanan ülkelere verdiği" bir senaryoyu değerlendiren Trump, "Bu, tepkisiz 'müttefiklerimizden' bazılarını hızla harekete geçirirdi." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin ise Hürmüz Boğazı'nı kullanmadığını vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet