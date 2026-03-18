Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Safiye Karabacak, Yusuf Alioğlu  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti

Gazze

Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırı İHA ile hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri bombalarken, İsrail araçlarından ise yoğun ateş açıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişi hayatını kaybetti, 1799 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinli kadını gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Kalkilya kenti ve bazı beldelerine baskınlar düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail askerleri baskınlar sırasında 16 kadını gözaltına aldı.

Filistinli kadınların çoğunun serbest bırakılan veya tutuklu Filistinlilerin eşleri ya da hayatını kaybeden Filistinlilerin anneleri olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1118 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandı
İllere göre bayram namazı saatleri
Pilotların küresel buluşması İstanbul'da 23-26 Nisan'da gerçekleşecek
Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

ABD'li cerrah, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterdi

ABD'li cerrah, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterdi

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti

Endonezya, bölgesel gerilim nedeniyle Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldı

Endonezya, bölgesel gerilim nedeniyle Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldı
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı
