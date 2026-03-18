İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadırı İHA ile hedef aldı.
Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri bombalarken, İsrail araçlarından ise yoğun ateş açıldı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 673 kişi hayatını kaybetti, 1799 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinli kadını gözaltına aldı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Kalkilya kenti ve bazı beldelerine baskınlar düzenledi.
Evlerde arama yapan İsrail askerleri baskınlar sırasında 16 kadını gözaltına aldı.
Filistinli kadınların çoğunun serbest bırakılan veya tutuklu Filistinlilerin eşleri ya da hayatını kaybeden Filistinlilerin anneleri olduğu belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar
Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.
Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.
Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.
Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1118 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.