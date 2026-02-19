Dolar
43.77
Euro
51.67
Altın
4,984.41
ETH/USDT
1,958.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
13,928.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözleri temizleniyor
Pistler gece boyu süren çalışmalarla kayakseverler için hazırlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor

Antalya'ya 40 günde geçen yılın toplamı kadar yağış düştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet