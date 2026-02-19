Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Kuzey Ege ve Güney Ege'nin kuzey kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
