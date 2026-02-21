Dolar
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanları, yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
Gündem

Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı.

Abdullah Sarica  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı

Ankara

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu düzenini ve mali güvenliği tehdit eden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan işlemleri tamamlanan 30'u adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TİPO90" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerin 3 yıllık banka hareketlerinin 2 milyar lira işlem hacmine ulaştığı saptandı.

