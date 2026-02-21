Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Lota Gölü, karların hızlı erimesiyle son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.
Bölgedeki karların erimesi sonucu göl yatağı taşarak çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Tarım arazisindeki suyla birleşen gölün yüzey alanı, son yılların en geniş sınırlarına ulaştı.
Su seviyesindeki artış nedeniyle bölgedeki ekili tarım arazilerinin bir kısmı da su altında kaldı.
İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Lota Gölü, karstik yapının yer aldığı Hafik Evaporit karst alanı içerisinde yer alıyor.