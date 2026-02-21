Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,989.60
BTC/USDT
68,498.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanları, yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Lota Gölü, karların hızlı erimesiyle son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Muzaffer Akyüz  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı Fotoğraf: Muzaffer Akyüz/AA

Sivas

Bölgedeki karların erimesi sonucu göl yatağı taşarak çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Tarım arazisindeki suyla birleşen gölün yüzey alanı, son yılların en geniş sınırlarına ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Su seviyesindeki artış nedeniyle bölgedeki ekili tarım arazilerinin bir kısmı da su altında kaldı.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Lota Gölü, karstik yapının yer aldığı Hafik Evaporit karst alanı içerisinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler: Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı
Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

DSİ, Sivas'ta 23 yılda 73 milyar 58 milyon liralık yatırımla 370 tesis inşa etti

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri imzalandı

Sivas'ın bozkırında hayatını adadığı kurt köpekleri ve yırtıcı kuşlarıyla yaşıyor

Sivas'ın bozkırında hayatını adadığı kurt köpekleri ve yırtıcı kuşlarıyla yaşıyor
Eriyen kar suları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne "can suyu" oldu

Eriyen kar suları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne "can suyu" oldu

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu

Yıldız Dağı hafta sonu kayakseverlerle doldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet