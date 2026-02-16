Dolar
Yaşam

Eriyen kar suları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne "can suyu" oldu

Sivas'ta 2016'da "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yaz aylarında su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü, eriyen kar sularıyla büyük ölçüde doldu.

Serhat Zafer, Çetin Karaçoban  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Eriyen kar suları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ulaş Gölü'ne "can suyu" oldu Fotoğraf: Çetin Karaçoban/AA

Sivas

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan ve bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, yaz aylarında kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kentte özellikle aralık ve ocak aylarında fazla yağan karın sıcaklık nedeniyle erken erimesiyle göl yeniden dolmaya başladı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, geçen yaz döneminin kurak geçmesi nedeniyle "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" tescilli Ulaş Gölü'nün tamamen kuruduğunu anımsattı.

Kış sezonunun yağış açısından çok güzel geçtiğini belirten İlbey, "Kar ve yağmur derken gölümüz tekrar dolmaya başladı. Çok temiz bir su geliyor. Tecer Irmağı'ndan ve dolan Kellah Gölü'nden buraya su takviyesi yapıyoruz." dedi.

"Ulaş Gölü'nü kurutmamak için elimizden geleni yapacağız"

İlbey, yazın kuraklık olsa da göl kış döneminde tamamen dolacağı için bundan etkilenmeyeceğini ifade ederek, "Gölde su savaktan atacak seviyeye gelecek gibi gözüküyor. Şu anda yüzde 50-60 seviyesinde dolmuş vaziyette. Tecer Irmağı'ndan ve Kellah Gölü'nden su takviyelerini devam ettireceğiz ve yüzde 100 seviyesine gelecek." diye konuştu.

Su takviyesinin yaklaşık 2-3 ay devam edeceğini belirten İlbey, şunları kaydetti:

"Bu yaz gölün etrafında belli çalışmalar olacak. Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi, Belediyemiz ve Kaymakamlık buraya ortak bir çalışma yapacağız. Burası yapay bir göl, sıcaklar olduğu zaman takviye yapamayınca buharlaşma oluyor ve kuruyor. İnşallah bu dönem yüzde 100 doluluk oranı olduğu zaman buharlaşma da olsa kurumayacağını tahmin ediyoruz. Geçen sezon hem çok sıcak oldu hem de gölümüz yüzde 100 doluluk oranına ulaşmamıştı. İnşallah bir ayda yüzde 100 doluluk oranına gelecek. Ulaş Gölü'nü kurutmamak ve sürekli cazibe merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız."

