Dolar
43.63
Euro
51.94
Altın
5,015.71
ETH/USDT
2,029.00
BTC/USDT
69,566.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı

Kayseri'de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçan zanlı tutuklandı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı

Kayseri

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte dün meydana gelen olayın ardından hırsızlık zanlısının kimliğini güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ç. (26), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalınan altınlar zanlının sakladığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Olaya ait ulaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta dün, çalıntı olduğu değerlendirilen bir forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camları kırıp 150 gram altın çaldıktan sonra olay yerinden eşekle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı

Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı

Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Ağaç tutkunu 72 yaşındaki emekli teknisyen, yürüyüş gruplarıyla doğayı yeşertiyor

Eski darphaneden çağlayan Zebil Şelalesi yılın sadece 2 ayı akıyor

Eski darphaneden çağlayan Zebil Şelalesi yılın sadece 2 ayı akıyor
Binlerce yıllık "keskencelik" geleneği Yahyalı'da yaşatılıyor

Binlerce yıllık "keskencelik" geleneği Yahyalı'da yaşatılıyor
Kayseri'de ürettikleri raylı sistem aracı ekipmanlarını çok sayıda ülkeye ihraç ediyorlar

Kayseri'de ürettikleri raylı sistem aracı ekipmanlarını çok sayıda ülkeye ihraç ediyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet