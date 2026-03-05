Dolar
43.99
Euro
51.12
Altın
5,141.37
ETH/USDT
2,101.30
BTC/USDT
71,956.00
BIST 100
13,139.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Serhat Tutak  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, toplum sağlığını tehdit ederek gençleri uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine "rekor" düzeyde yakalamalarla aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tıra yönelik x-ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlendi. Narkotik dedektör köpeği "Bodri"nin de katıldığı detaylı aramada, yasal yükün içerisine gizlenmiş 1 ton 413 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilerek imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Havanın ısınması çığ riskini artırıyor" uyarısı
TİHEK, Diyarbakır'da engellilerin ücretsiz seyahat hakkının engellenmesini ayrımcılık saydı
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Benzer haberler

Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı

İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı

İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Elon Musk hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyor

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Elon Musk hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyor
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet