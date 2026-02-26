Dolar
Gündem

İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı

Ambarlı Limanı'nda, Ekvador'dan Bulgaristan'a transit varışlı görünen iki konteynerdeki un çuvallarında 127 kilogram kokain ele geçirildi.

Elif Somuncu  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı

İstanbul

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ekvador'dan transit olarak Bulgaristan varışlı olan 2 konteynerin 25 Ocak'ta Ambarlı Limanı'na vardığı tespit edildi.

Ekipler, bu kapsamda iki konteynerin içindeki 25'er kiloluk, 800'ü balık unu olan 1600 çuvaldaki 40 ton unu 30 Ocak'ta kriminal incelemeye gönderdi.

Kriminal inceleme sonucunda 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokainin emdirildiği tespit edildi. Uyuşturucu maddeye Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Transit geçecek olan uyuşturucu maddeye ilişkin Türkiye'de şüpheli tespit edilmedi. Ekvador ve Bulgaristan'daki faillerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

El konulan kokainin değerinin 14 milyar lira olduğu belirlendi.

İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
