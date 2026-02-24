Dolar
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksekleri, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yarın Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedildi.

Samsun'un doğusu ve Ordu ile yarın gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanağın etkili olacağı ifade edildi.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ve Ordu'da, gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
