Dolar
43.86
Euro
51.76
Altın
5,170.27
ETH/USDT
1,817.50
BTC/USDT
63,018.00
BIST 100
14,038.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını şiddetli yağış nedeniyle su bastı

İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerin büyük çoğunluğunun yıkıldığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, çok sayıda çadırı sular altında bıraktı.

Hamdi Yıldız  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını şiddetli yağış nedeniyle su bastı

İstanbul

Soykırım saldırılarında evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı Gazze'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren binlerce Filistinli aileyi vurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan ve evlerini kaybettikleri için yerlerinden edilerek derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, bu kez de aşırı yağışlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Su baskınları nedeniyle Filistinliler geceyi uykusuz geçirdi

Şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze'nin birçok bölgesinde çok sayıda çadırı su bastı. Su baskınları nedeniyle çok sayıda Filistinli geceyi uykusuz geçirirken, bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, pazartesi gecesi ve salı sabaha karşı başlayan yağışların ardından çok sayıda acil yardım çağrısı alındığı bildirildi.

Özellikle Refah ve Han Yunus'un kıyı kesimindeki Mevasi bölgesinde kurulu çadırların sular altında kaldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekipleri, çadırları su altında kalan aileleri tahliye ederek daha güvenli bölgelere sevk etti.

Açıklamada, su baskınlarının halihazırda ağır insani koşullar altında yaşamını sürdüren yerinden edilmiş kişilerin durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Kamplardaki insani durum ağırlaşıyor

Başta Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine birçok noktada benzer manzaralar yaşandı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, altyapının tamamen çökmüş olması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemiyor.

Yüzlerce çadır kullanılamaz hale gelirken gıda, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri su altında kalarak zarar gördü.

Hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında hastalık riskinin arttığı ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, kış şartlarına dayanıklı barınma malzemelerinin temini için acil yardım çağrısında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den haber sitesi görünümü verilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulan sitelere karşı uyarı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 17'nci duruşması başladı
Siber zorbalıkta aile temelli müdahaleler en güçlü koruyucu faktör
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebilir
Diyarbakır'da polisler, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda eğitim veriyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını şiddetli yağış nedeniyle su bastı

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını şiddetli yağış nedeniyle su bastı

Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti

Filistinli çocuklar, cami enkazında Kur’an-ı Kerim okuyarak ramazanı değerlendiriyor

Gazzeliler, İsrail saldırılarında öldürülen 312 imamın yokluğunu ramazanda daha derinden hissediyor

Gazzeliler, İsrail saldırılarında öldürülen 312 imamın yokluğunu ramazanda daha derinden hissediyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi
Trump diplomasisi: Gazze Barış Kurulu ne vadediyor?

Trump diplomasisi: Gazze Barış Kurulu ne vadediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet