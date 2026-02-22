Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dijital oyunların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu bildiklerini ve bu alanı önemsediklerini belirtti.
— Oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz
Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Tam da bu yüzden, oyun platformlarından ebeveyn denetimlerini artırmalarını ve yaş gruplarına göre içerik sınıflandırılmasına dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz yasaklayan değil, rehberlik eden ve koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocuklarımızı korurken bu süreci hep birlikte yönetelim istiyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güvenli bir dijital ortam sunalım."