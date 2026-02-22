Dolar
Gündem, Dosya haber

Adana polisi uyuşturucuyla mücadele için okullardan tamir atölyelerine birçok alanda çalışma yapıyor

Adana'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında tamir atölyelerinden üniversitelere, parklardan okullara kadar birçok alanda toplumun her kesimine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Eren Bozkurt  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Adana polisi uyuşturucuyla mücadele için okullardan tamir atölyelerine birçok alanda çalışma yapıyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Adana Emniyet Müdürlüğünün çocukları uyuşturucudan korumak için yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocuk ve gençleri uyuşturucu tacirlerinin etkilerinden ve suça sürüklenmekten korumak, aileleri bilinçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca çok sayıda eğitim programı düzenliyor.

Polis ekipleri, öğrencilerin çıkış ve giriş saatlerinde okul önlerinde denetimler gerçekleştirmenin yanı sıra iş yerleri, alışveriş merkezi ve park gibi alanlarda ebeveynlere uyuşturucu hakkında bilgiler veriyor.

Okul önlerinde belli aralıklarla devriye atan polis ekipleri, şüpheli buldukları kişilerin üst aramasını yaparak, uyuşturucu tacirlerinin gençlere ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

12 bin 89 anneye eğitim verildi

Ekipler, geçen yıl "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında düzenlenen 298 eğitimde 12 bin 89 anneye çocuklarını uyuşturucudan koruma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

"Narko Nokta", "Narko Fotoblok", "Narko Gençlik" ve "Narko Rehber" projeleri kapsamında ise ekipler iş yerleri, park, alışveriş merkezi ve üniversitelerde 319 eğitim düzenledi.

Bu eğitimlerde 151 bin 866 kişiye broşür de dağıtılarak uyuşturucuyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler, geçen yıl düzenlenen 617 eğitimde 163 bin 955 kişiye ulaşarak uyuşturucuyla mücadele için yapılması gerekenleri anlattı.

Bu yıl da devam eden eğitimlerle uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
