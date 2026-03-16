Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.
Ankara
İstanbul'da vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Eyüpsultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Yeni Valide başta olmak üzere tüm camileri doldurdu.
Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi.
Vatandaşlardan bazıları oruçlarını da Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin üzerinde açtı. Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kadir Gecesi için program düzenlendi.
Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunup duaların edildiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel de katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.
Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.
Eyüpsultan Camisi, Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen vatandaşlarla doldu. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, lokum ve şeker ikram etti.
Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde ise akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı.
Ankara
Ankara'da iftardan sonra kentteki camileri dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.
Vatandaşlar, başta Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki camileri olmak üzere Ankara'daki camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.
Kocaeli
İzmit'te Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerinde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde geceyi idrak etti.
Tarihi Orhan Camisi'nin erken saatlerde dolması nedeniyle bazı vatandaşlar çevredeki camilere yönlendirildi.
Mimar Sinan'ın 1579 yılında inşa ettiği Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.
Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşadı.
Teravih namazına yoğun katılım nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusu ve çevresinde kıldı.
Sakarya
Sakarya'da Serdivan Esentepe Kampüs Camisi'nde program düzenlendi.
Camiyi dolduran vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde geceyi idrak etti.
Yoğun katılım nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusu ve çevresinde kıldı.
Namaz çıkışında vatandaşlara tatlı ve çay ikram edildi.
Düzce
Kadir Gecesi dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.
Düzce Merkez Büyük Cami, Gölyaka Merkez Camisi ve Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ilahiler seslendirildi.
Merkez Büyük Cami'deki programın sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği ve Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığınca cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Edirne
Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.
Restorasyonun ardından tüm bölümleri ibadete açılan Selimiye'yi Batı Trakya, çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler doldurdu.
Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş tarafından vaaz verildi.
Cemaat, programın ardından teravih namazını kıldı.
Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.
Programa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kadir Gecesi dolayısıyla Selimiye Camisi'nde vatandaşlara salep ikramında bulundu.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.
Ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Adana
Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.
Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.
Mersin
Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.
Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Hatay
Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.
Merkez Antakya ilçesinde Anadolu'nun ilk camilerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Antakya İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin’in vaazının ardından namaz kılındı.
Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Masatlı, gazetecilere, Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Osmaniye
Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Kadirli ilçesindeki Çiğdem Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Yapılan vaazın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Konya
Vatandaşlar yatsı ezanının okunmasına yakın tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi ile hemen yakınındaki Kapu Camisi'ni doldurdu.
Camilerin içinin dolması üzerine caminin dışında da saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının öncesinde söylenen ilahi ve kasideleri dinledi.
Daha sonra kılınan namazın ardından dualar edildi.
Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Aksaray
Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.
Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Selçuklu Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.
Camide vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Karaman
Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.
Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Bursa
Tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı.
Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami'de teravih namazı kılındı.
Vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara eşlik etti.
Eskişehir
Eskişehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
İftardan sonra camiye gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını eda etti.
Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ikramda bulunuldu.
Bilecik
Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.
İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayı Boyu Camisi'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi.
Bu gecenin, insanlığa rahmet olarak gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı müstesna bir gece olduğunu belirten Dilek, "Kur'an-ı Kerim, insanlığa hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten ilahi bir rehberdir. İnsan onurunu yücelten, adaleti ve merhameti esas alan, bireysel ve toplumsal hayatımıza istikamet kazandıran en doğru ve en güvenilir kılavuzdur." ifadelerini kullandı.
Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Balıkesir
Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.
Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Program kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.
Camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'ne gelen vatandaşlar da yatsı ve teravih namazlarını kılarak dua etti.
Gaziantep
İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisi'nde toplanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Namaz vakti öncesi camiye gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti ve vaaz dinledi.
Camideki yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar avluya serilen hasır üzerinde namaz kıldı.
Namaz çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.
Şanlıurfa
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, buradaki camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Teravih namazının ardından ise mevlit okutuldu.
Kahramanmaraş
Kadir Gecesi'nde Kahramanmaraş'taki camiler doldu taştı.
İl Müftülüğü tarafından kent geneli ve ilçelerdeki camilerde yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.
Ulu Cami yeniden cemaatle doldu
6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Ulu Cami, restorasyon sürecinin ardından Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı.
İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, namaz öncesi vaaz verdi.
Geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar camide namaz kılarak dua etti.
Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami dışında kılmak zorunda kaldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından camilerden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kilis
Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.
Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Adıyaman
Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.
Meydan Camisi'nde il müftülüğünce düzenlenen programda namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.
Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Dİyanet Vakfı Adıyaman Şubesi'nce vatandaşlara "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
Program sonrası vatandaşlara Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce salep ikram edildi.
Diyarbakır
Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.
Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Elazığ
Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.
İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Programın ardından Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.
Batman
Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.
İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlattı. Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından dua edildi.
Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mardin
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.
Yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.
İl Müftüsü Enver Türkmen, ramazan ayı ve Kadir Gecesi hakkında vaaz verdi.
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince cami bahçesinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer de katıldı.
Siirt
Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.
Hacı Fethi Serin Camisi'nde yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.
Cami çıkışında Siirt Belediyesi tarafından ikramlarda bulunuldu.
İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi tarafından Kadir Gecesi vesilesiyle "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında camiye gelen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Şırnak
Şırnak'ta kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.
İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Ulu Cami'de din görevlilerince Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlattı.
Bingöl
Bingöl'ün tarihi İsfahan Bey Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Kürtçe mevlit okundu, dua edildi.
Bingöl'ün tarihi İsfahan Bey Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Kürtçe mevlit okundu, dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.