İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. " ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişiminin kabul edilemez bir durum olduğunu, bunun sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlık ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükumetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı
Adalet Bakanı Gürlek'ten kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklama
Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ziyarete açıldı

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları çağrısını yineledi

Belçika: Lübnan, kendisine ait olmayan bir savaşa sürüklenmemelidir

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı
Lübnanlı hayvansever Abadi, İsrail saldırıları altındaki Dahiye'den 40 kedisiyle ayrılmak zorunda kaldı

Lübnanlı hayvansever Abadi, İsrail saldırıları altındaki Dahiye'den 40 kedisiyle ayrılmak zorunda kaldı
AB'den Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro insani yardım

AB'den Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro insani yardım
