Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail basını: İran'ın misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişi öldü

İsrail basını, İran'ın düzenlediği misilleme füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ekip  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İsrail basını: İran'ın misilleme saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişi öldü

Ankara

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.

İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.

Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" basındaki bu bilgiyi doğruladı ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrailli devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'deki istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin füze ve şarapnel düşme ihbarlarının alındığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

 Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldi

İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv semalarında İran'dan atılan çok başlıklı bir füzenin görüldüğünü, art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ilk belirlemelere göre Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te kısa aralıklarla art arda iki kez sirenlerin çaldığı ve Kudüs semalarında çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtildi.

İran ordusu: Laricani'nin intikamı için Tel Aviv'e füzelerle saldırı düzenledik

Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in güneyindeki Birüssebi, Gazze çevresindeki yerleşimler ile Necef'teki birçok bölgede sirenler çaldı.

Söz konusu bölgede, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali ve Nevatim Hava Üssü gibi önemli tesislerin bulunduğu biliniyor.

Tel Aviv'de sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, çoklu savaş başlığı taşıyan en az bir füzenin Tel Aviv semalarında görüldüğünü ve güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Holon'da bir bölgeye çok başlıklı füzenin bir parçasının isabet ettiğini ve hasarın meydana geldiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin düşme ihbarı alınan noktaya sevk edildiği, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı, gerekirse daha sonra güncelleme yapılacağı belirtildi.

