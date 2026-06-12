Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

İlk yarıyı Julian Quinones'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda golcü oyuncusu Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaptı.

Güney Afrika'da ise dakika 49 Sithole ve 84'de Zwane kırmızı kart gördü.

Maçtan dakikalar

Taraftarlarının desteğiyle karşılaşmaya baskılı başlayan Meksika, 9. dakikada baskısının karşılığını Quinones'in attığı golle aldı. Güney Afrika'yı sürekli savunma yapmaya zorlayan ev sahibi, ağırlıklı olarak sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla Güney Afrika kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. İlk yarının son bölümlerinde Quinones'le direğe takılan Meksika soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarının hemen başında 10 kişi kalan Güney Afrika karşısında rahatlayan ev sahibi ekip, oyunda daha baskılı hale geldi. Eksik rakibi karşısında 66. dakikada Jimenez'in attığı golle skoru 2-0 yapan Meksika karşısında oyunda tutunmaya çalışan Güney Afrika, Zwane'nin 84. dakikada atılmasıyla 9 kişi kaldı. Meksika, Cesar Montes'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlasa da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

[1/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksikalı oyuncular, Julian Quinones'in attığı golün ardından sevinç yaşadı. [2/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güney Afrikalı Thalente Mbatha (5) ile Meksikalı Edson Alvarez (4) mücadele etti. [3/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Meksikalı oyuncular, Raul Jimenez'in (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [4/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksikalı Raul Jimenez (9) karşılaşmada gol attı. [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Meksikalı Julian Quinones (16) ile Güney Afrika'dan Sphephelo Sithole (sağda) mücadele etti. [9/12] [10/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksikalı Julian Quinones (16) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [11/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams kurtarış yaptı. [12/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksika'dan Raul Jimenez (9) takımının ikinci golünü kaydetti. × [1/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksikalı oyuncular, Julian Quinones'in attığı golün ardından sevinç yaşadı. [2/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güney Afrikalı Thalente Mbatha (5) ile Meksikalı Edson Alvarez (4) mücadele etti. [3/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Meksikalı oyuncular, Raul Jimenez'in (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [4/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksikalı Raul Jimenez (9) karşılaşmada gol attı. [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Meksikalı Julian Quinones (16) ile Güney Afrika'dan Sphephelo Sithole (sağda) mücadele etti. [9/12] [10/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksikalı Julian Quinones (16) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [11/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams kurtarış yaptı. [12/12] FIFA 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı ve A Grubu 1. maçında Meksika ile Güney Afrika, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Meksika'dan Raul Jimenez (9) takımının ikinci golünü kaydetti.

9. dakikada Meksika'nın baskısında Lira ceza sahası önünde topa dokunarak rakibine topu kaybettirdi. Ceza yayına yakın bölgede topu önünde bulan Quinones'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0

43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

49. dakikada Güney Afrika 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Gutierrez'i ceza yayında düşüren Sithole direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

66. dakikada Meksika kendini rahatlatan golü kaydetti. Alvarado'nun sağ kanattan sol ayağıyla içe doğru ortaladığı topu Jiminez kafayla ağlara gönderdi: 2-0

84. dakikada Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane'nin Gallardo'ya yaptığı hareketin ardından VAR'a giden hakem, incelemesinin ardından kırmızı kartını gösterdi.

90+2. dakikada Meksika'dan Cesar Montes kırmızı kart gördü. Sağdan ceza sahasına giren Mudau'yu diziyle düşüren Montes, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadeleyi Meksika 2-0 kazandı.

Quinones siftah yaptı

Meksika'nın Kolombiya asıllı forveti Julian Quinones, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşadı.

Böylece hem kendisinin hem 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Quinones, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bir şutu direkten dönen Quinones, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta 33 golle noktaladı.

Öte yandan Meksikalı futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Aguirre 40 yıl sonra aynı yerde yine kazandı

Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu.

1986 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldıkları için futbolcu olarak karşılaşan iki teknik adamdan Meksikalı Aguirre, Belçikalı Broos'u 40 yıl önce aynı statta 2-1 mağlup etmişti. 40 yıl aradan sonra teknik direktör olarak yeniden karşı karşıya gelen ikiliden mücadeleyi kazanan yine Meksikalı Aguirre oldu.

Nery Pumpido alkışlatıldı

Arjantin'in efsane kalecilerinden Nery Pumpido, 1986'da kupa kaldırdığı Mexico City Stadı'nda bir kez daha alkışlandı.

1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'le zafere ulaşan Pumpido, 40 yıl sonra zafere ulaştığı yerde tekrar sahneye çıktı.

Turnuvanın 40. yılı olması nedeniyle karşılaşmaya özel konuk olarak gelen Arjantinli eski kaleci devre arasında sahaya çıktı. Kısa bir konuşma yapan Pumpido, burada Maradona'yla kupa kaldırdıklarını söylerken Meksikalı taraftarlardan kendisini uzun süre alkışladı.

Kupanın en genci süre aldı

2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.