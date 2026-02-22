Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,952.50
BTC/USDT
67,636.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada

Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada

İstanbul

Talatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.

Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı
İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama
"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada

İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada

İstanbul'da görevli yabancı diplomatların çocuklarının ebru sanatını tanıması için etkinlik düzenlendi

Evdeki can dostları arama kurtarma görevine hazırlanıyor

Lüks saatlerin tamirinde İstanbul'a yurt dışından talep giderek artıyor

Lüks saatlerin tamirinde İstanbul'a yurt dışından talep giderek artıyor
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerinin altında kaldı

İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerinin altında kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet