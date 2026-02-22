İstanbul'da kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması kamerada
Kağıthane'de kullandığı otomobilden düşen sürücüye geri gelen aracının çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Talatpaşa Mahallesi'nde bir sürücü, geri manevra yapmak istediği sırada aracından düştü.
Sürücü, kazayı gören bir kişinin yardımıyla ayağa kalkabildi. Yolun karşısında duran başka bir araca çarpıp saniyeler sonra geri gelen otomobil, sürücü ile yanındaki kişiye çarparak duvara sıkıştırdı.
Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.