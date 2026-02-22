Dolar
Gündem

AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın Rotterdam kentine seferleri bugün düzenlenen ilk uçuşla başladı.

Gökhan Yılmaz  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı

İstanbul

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin Amsterdam'ın ardından Hollanda'daki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün kalkan AJet uçağı, Rotterdam The Hauge Havalimanı'nda havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.

Burada yapılan törene, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

AJet, İstanbul'dan Rotterdam'a pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

