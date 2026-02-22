AJet'in İstanbul-Rotterdam seferleri başladı
AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın Rotterdam kentine seferleri bugün düzenlenen ilk uçuşla başladı.
İstanbul
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin Amsterdam'ın ardından Hollanda'daki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün kalkan AJet uçağı, Rotterdam The Hauge Havalimanı'nda havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.
Burada yapılan törene, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.
AJet, İstanbul'dan Rotterdam'a pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı sefer düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.